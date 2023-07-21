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Збройні сили просуваються вперед на Таврійському напрямку, – Тарнавський

Протягом доби ворог втратив вбитими та пораненими майже 2 роти.

Збройні сили просуваються вперед на Таврійському напрямку, – Тарнавський
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони системно вибивають ворога з позицій і просуваються уперед на Таврійському напрямку.

Про це повідомив у Telegram командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський.

“Триває бойова робота Сил оборони на Таврійському напрямку. Наші воїни системно вибивають ворога з позицій. Є просування вперед”, – розповів він.

Генерал додав, що артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1 316 вогневих завдань. Втрати ворога вбитими та пораненими становили майже 2 роти. Знищені 24 одиниці військової техніки противника.

Зокрема, знищений танк, 16 ББМ, 2 гаубиці 2А65 “Мста-Б”, самохідна артилерійська установка 2С1 “Гвоздика”, гармата 2А36 “Гіацинт-Б”, міномет 2С4 “Тюльпан” та автомобільна техніка. Також були знищені три склади боєприпасів ворога.

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Нагадаємо, за словами речника Генштабу Андрія Ковальова, Сили оборони продовжують наступ на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

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