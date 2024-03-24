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На російсько-українській війні загинув боєць із Грузії

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вже загинули 62 грузинські бійці.

На російсько-українській війні загинув боєць із Грузії
Тенгіз Чанія
Фото: MTAVARI.TV

На російсько-українській війні внаслідок ворожого ракетного обстрілу загинув військовослужбовець із Грузії Тенгіз Чанія. Він воював в Україні з першого дня повномасштабної війни і за цей період двічі був поранений, але після одужання обидва рази повертався на передову.

Про це із посиланням на грузинський телеканал Mtavari, пише "Європейська правда".

Зазначається, що Чанія воював у складі Третьої штурмової бригади на напрямку Авдіївка-Мар'їнка.

Як йдеться у матеріалі, боєць загинув у п’ятницю 22 березня. Через бойові дії винести його тіло з поля бою не вдалося.

Чанія був вимушеним переселенцем з Абхазії, учасником абхазької війни та російсько-грузинської війни 2008 року.  Крім того, працював на Розвідувальне управління Міноборони Грузії та Другий відділ спеціального призначення МВС. 

Як повідомили у виданні, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 62 грузинські бійці.

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