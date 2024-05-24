МЗС Естонії викликало представника російського посольства через прибрані буї на Нарві

Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного у справах Росії в Естонії Ленара Салімулліна через інцидент із буями на річці Нарва, які російські прикордонники прибрали самовільно.
Про це із посиланням на міністра закордонних справ Естонії Маргуса Тсахкна пише "Європейська правда".
"Естонія перебуває в тісному контакті з союзниками і партнерами, оскільки ми продовжуємо протидіяти шкідливій діяльності Росії по всій Європі. Наша відповідь залишається спокійною і ясною. Сьогодні ми викличемо російського повіреного у справах", – заявив Тсахкна.
Зазначається, що російські прикордонники зняли понад 20 буїв, встановлених в естонських водах прикордонною охороною Естонії для позначення фарватеру. Естонська влада назвала це провокацією.
- До 2022 ці фарватери встановлювали за обопільною згодою, однак, з 2023 Росія не погоджується з естонськими позиціями щодо розміщення буїв.
- Цього року Росія повідомила, що вона не згодна з місцями встановлення приблизно половини із 250 буїв.
- У ніч проти четверга естонські прикордонники виявили, що російські прикордонники почали знімати ці буї і за ніч зняли 24 штуки, частина з яких належала до спірних буїв.
- 21 травня стало відомо, що Росія в односторонньому порядку хоче змінити кордони з Литвою і Фінляндією в Балтійському морі. Міноборони Росії підготувало документ, яким Росія оголосить своїми внутрішніми морськими водами частину акваторії на сході Фінської затоки та поблизу міст Балтійськ і Зеленоградськ у Калінінградській області.
- Пізніше цей законопроєкт із російського урядового сайту зник.