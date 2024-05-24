МЗС Естонії викликало представника російського посольства через прибрані буї на Нарві

Російські прикордонники зняли понад 20 буїв, встановлених в естонських водах прикордонною охороною Естонії для позначення фарватеру.

Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного у справах Росії в Естонії Ленара Салімулліна через інцидент із буями на річці Нарва, які російські прикордонники прибрали самовільно.

Про це із посиланням на міністра закордонних справ Естонії Маргуса Тсахкна пише "Європейська правда".

"Естонія перебуває в тісному контакті з союзниками і партнерами, оскільки ми продовжуємо протидіяти шкідливій діяльності Росії по всій Європі. Наша відповідь залишається спокійною і ясною. Сьогодні ми викличемо російського повіреного у справах", – заявив Тсахкна.

Зазначається, що російські прикордонники зняли понад 20 буїв, встановлених в естонських водах прикордонною охороною Естонії для позначення фарватеру. Естонська влада назвала це провокацією.