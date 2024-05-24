Президента Чехії виписали з лікарні після аварії на мотоциклі

Президента Чехії Петра Павела виписали з лікарні після того, як вчора він отримав незначну травму в аварії на мотоциклі.

Про це пише Reuters з посиланням на адміністрацію чеського лідера.

Павел травмувався внаслідок падіння з мотоцикла на невеликій швидкості під час тренувань по бездоріжжю на замкнутій трасі. Яку саме травму він отримав не повідомляють.

“Його графік на наступний тиждень залишається незмінним, включно зі запланованою закордонною поїздкою”, – йдеться у заяві.

Наступного тижня Павел має відвідати Йорданію, а також приєднатися до міністрів закордонних справ НАТО, які зустрінуться у Празі.

62-річний президент Чехії, колишній головнокомандуючий чеською армією та голова військового комітету НАТО, досі продовжує займатися мотоциклізмом.