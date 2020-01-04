В Польше подтвердили две новые вспышки птичьего гриппа

В конце декабря вирус был обнаружен на трех фермах.

В Польше подтверждены две новые вспышки птичьего гриппа: в Люблинском воеводстве на востоке страны и в Великопольском - на западе. Об этом сообщили главные ветеринарные врачи обеих воеводств, передает Укринформ.

Заболевание обнаружили на ферме по выращиванию цесарок в селе Усцимов Люблинского воеводства. Там находится 13 тысяч птиц.

Это четвертый подтвержденный случай птичьего гриппа в регионе. В конце декабря в этом же селе птичий грипп зафиксировали на трех фермах.

По словам ветеринара воеводства Павла Петровского, всего на четырех фермах уже погибло около 40 тыс. птиц.

В Великопольском воеводстве вирус обнаружили на ферме в Тополе Оседле, где содержались 65 тыс. кур. По информации ветврача воеводства Анджея Жарнецкого, теперь в регионе проверят 31 птицеферму.

В обоих районах вокруг очагов заболевания образовали 10-километровые зоны, где проводятся мероприятия по ликвидации эпидемии.

Напомним, ранее в Украине от осложнений гриппа умер человек.