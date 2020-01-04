Смерть генерала Сулеймани. Иран получил от Трампа "красную карточку"
Смерть генерала Сулеймани. Иран получил от Трампа "красную карточку"
Facebook заблокировал пост Супрун о Бандере
Facebook заблокировал пост Супрун о Бандере
Греция, Израиль и Кипр договорились построить альтернативу "Северному потоку-2"
Греция, Израиль и Кипр договорились построить альтернативу "Северному потоку-2"
Минимальная зарплата в Украине превысила минималку в России
Минимальная зарплата в Украине превысила минималку в России
В Киеве мужчина, представившись продюсером, пригласил девушку домой и изнасиловал
В Киеве мужчина, представившись продюсером, пригласил девушку домой и изнасиловал
Анатолий Дермайнер: «Донбасс не увидел в Зеленском авторитета»
Анатолий Дермайнер: «Донбасс не увидел в Зеленском авторитета»
"Прямой" и "Пятый" показали поздравление Порошенко вместо Зеленского
"Прямой" и "Пятый" показали поздравление Порошенко вместо Зеленского
Транзит газа через украинскую ГТС с нового года сократился в 4,5 раза
Транзит газа через украинскую ГТС с нового года сократился в 4,5 раза
Президента заметили в "Буковеле", где отмечал Новый год Коломойский
Президента заметили в "Буковеле", где отмечал Новый год Коломойский
ГлавнаяМир

В Польше подтвердили две новые вспышки птичьего гриппа

В конце декабря вирус был обнаружен на трех фермах.

В Польше подтвердили две новые вспышки птичьего гриппа

В Польше подтверждены две новые вспышки птичьего гриппа: в Люблинском воеводстве на востоке страны и в Великопольском - на западе. Об этом сообщили главные ветеринарные врачи обеих воеводств, передает Укринформ.

Заболевание обнаружили на ферме по выращиванию цесарок в селе Усцимов Люблинского воеводства. Там находится 13 тысяч птиц.

Это четвертый подтвержденный случай птичьего гриппа в регионе. В конце декабря в этом же селе птичий грипп зафиксировали на трех фермах.

По словам ветеринара воеводства Павла Петровского, всего на четырех фермах уже погибло около 40 тыс. птиц.

В Великопольском воеводстве вирус обнаружили на ферме в Тополе Оседле, где содержались 65 тыс. кур. По информации ветврача воеводства Анджея Жарнецкого, теперь в регионе проверят 31 птицеферму.

В обоих районах вокруг очагов заболевания образовали 10-километровые зоны, где проводятся мероприятия по ликвидации эпидемии.

Напомним, ранее в Украине от осложнений гриппа умер человек.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также