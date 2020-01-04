Трамп принял решение о ликвидации Сулеймани после атаки на военную базу США в конце декабря, - Blooomberg

Президент США Дональд Трамп принял решение о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани после атаки на военную базу США 27 декабря, в результате которой погиб американский контрактник. Об этом пишет Blooomberg со ссылкой на источники.

"После нападения президент США поручил высокопоставленным помощникам начать разработку авиаудара по генералу. Среди них были советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен, госсекретарь Майк Помпео, который отменил поездку в страны СНГ, и вице-президент Майк Пенс", - говорится в материале.

Возможность ракетного удара для убийства Сулеймани команда президента США неоднократно обсуждала с помощью защищенных способов коммуникации в рождественские и новогодние праздники.

Источники агентства поясняют, что до инцидента с военной базой администрация Трампа обращалась к Франции и другим союзникам с просьбой предостеречь Тегеран от убийства американских граждан.

Пока администрация планировала удар, Трамп занимался тем, что внешне было похоже на его обычную отпускную деятельность. В частности, после Рождества он регулярно ездил в свою частную резиденцию в Мар-а-Лаго.

Агентство отмечает, что о готовящемся ударе не проинформировали Конгресс, зарубежные власти и даже отвечающих за связи с общественностью сотрудников Белого дома.

Один из источников Bloomberg сообщил, что американские военные напрямую не следили за Сулеймани перед атакой, однако ракетный обстрел был запущен, когда разведка сообщила, что иранский генерал, возможно, находится в аэропорту Багдада. Еще два собеседника агентства утверждают, что США точно знали, когда Сулеймани, прибывший из Ливана или Сирии, приземлился в Багдаде.

Напомним, командир элитного подразделения "Аль-Кудс" Касема Сулеймани был убит в ночь на 3 января в результате авиаудара США в районе международного аэропорта в Багдаде. Трамп, комментируя инцидент, назвал генерала "террористом номер один в мире". Иран сравнил убийство Сулеймани с объявлением войны и пообещал ответные меры.

4 декабря в Багдаде произошла еще одна воздушная атака, в результате которой погибли по меньшей мере шесть человек. Ирак обвиняет США, в Вашингтоне причастность к авиаудару отрицают.