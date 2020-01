Белый дом отказался обнародовать переписку о задержке военной помощи Украине, - NYT

Административно-бюджетное управление Белого дома отказалось предоставить в распоряжение газеты The New York Times 20 пересланных по электронной почте писем, касающихся задержки выделения Украине $391 млн военной помощи. Об этом сообщается в пятницу, 3 января, на сайте издания.

Газета изложила ответ исполнительного офиса АБУ на распоряжение суда, который удовлетворил запрос издания предать гласности переписку между сотрудником управления Майклом Даффи и помощником исполняющего обязанности руководителя аппарата Белого дома Мика Малвэни - Робертом Блэром.

Переписка охватывала период с 1 мая по 2 октября прошлого года и насчитывала 40 страниц.

Сотрудница управления Дионн Харди мотивировала отказ исключением из Закона о свободе информации. Это положение позволяет хранить в тайне служебную информацию, "разглашение которой повредит свободному обмену точками зрения, необходимому в процессе принятия эффективных государственных решений".

The New York Times информировала о решимости добиться своего путем повторного обращения к окружному судье Эми Берман Джексон. Газета считает, что упомянутые выше документы могут восполнить пробел, остающийся после публикации онлайн-форумом Just Security переписки по электронной почте между Даффи и помощником заместителя министра обороны США Элейн Маккаскер, занимающейся финансовыми вопросами.

Эта переписка указывает на то, что АБУ в конце августа прошлого года получило прямое распоряжение президента США Дональда Трампа снова отсрочить выделение военной помощи Украине.

По оценке Just Security, решение приостановить помощь Украине единолично принимал Трамп. Остальные члены администрации США не возражали открыто, но и не поддерживали такой шаг ввиду отсутствия ясных причин и обоснования.

В итоге распоряжение возобновить выделение помощи Киеву последовало 11 сентября прошлого года, непосредственно перед тем, как разразился скандал вокруг июльского разговора Трампа с Зеленским, повлекший процедуру импичмента.