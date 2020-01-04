Россия возобновила поставки нефти в Беларусь

РосСМИ сообщают, что речь идет о компаниях российского миллиардера Гуцериева, который является другом Лукашенко.

Россия 4 января возобновила прокачку нефти на белорусские НПЗ.

Об этом сообщил журналистам заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов, передает БЕЛТА.

"Сегодня в 17.05 уже включены насосные агрегаты и начинает осуществляться поставка нефти в направлении ОАО "Нафтан". По мере оформления маршрутных поручений объем будет добавляться и будут поставки в том числе для Мозырского НПЗ", - сказал Владимир Сизов.

Зампред "Белнефтехима" уточнил, что сегодня до конца суток будет прокачано 6 тыс. тонн.

В сообщении не указано, с какой именно российской компанией планируют подписать документ о поставках нефти. тать полностью: https://news.tut.by/economics/667579.htmlПо информации российских СМИ, речь идет о компаниях российского миллиардера Михаила Гуцериева, которого связывают дружеские отношения с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

По данным Интерфакса, заявку на поставку нефти из России на новополоцкий "Нафтан" оформили "РуссНефть" и "Нефтиса" (входят в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева).

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Как сообщалось, белорусские НПЗ ОАО "Нафтан" и Мозырский НПЗ подтвердили отсутствие новых контрактов на поставки нефти и прекращение поставок сырья с 1 января 2020 года. Оба завода продолжают работу на накопленных в конце декабря остатках сырья. На предприятиях отмечают, что текущие запасы позволят сохранить загрузку НПЗ на технологически приемлемом уровне до середины января.

Затем в белорусских СМИ появилась информация, что с 1 января 2020 года страна приостановила экспорт нефтепродуктов на фоне отсутствия поставок нефти из РФ.

В конце декабря странам не удалось договориться о поставках нефти на 2020 год. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел телефонные разговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, после чего поручил руководителям нефтехимического комплекса найти альтернативу российской нефти.