В Индонезии обнаружили самый большой цветок в мире.

В Центре охраны природных ресурсов Западной Суматры сообщили, что раффлезия достигает 122 сантиметров в диаметре.

Bunga Rafflesia tuan-mudae Diameter Besar Mekar di Cagar Alam Maninjau Sumatera Barat https://t.co/WP0EBjGwTS — ローレン (@c4h2o0) January 4, 2020

Уточняется, что раффлезия выросла на месте прежнего рекордсмена, диаметр которого был меньше на 10 сантиметров.

Раффлезия - паразитическое растение без листьев и корней. Все необходимые вещества раффлезия получает от "хозяина" через корни-присоски.