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В Индонезии нашли самый крупный цветок в мире

Паразит питается через корни-присоски.

В Индонезии обнаружили самый большой цветок в мире.

В Центре охраны природных ресурсов Западной Суматры сообщили, что раффлезия достигает 122 сантиметров в диаметре.

Уточняется, что раффлезия выросла на месте прежнего рекордсмена, диаметр которого был меньше на 10 сантиметров.

Раффлезия - паразитическое растение без листьев и корней. Все необходимые вещества раффлезия получает от "хозяина" через корни-присоски.

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