Транзит газа через украинскую ГТС с нового года сократился в 4,5 раза
Транзит газа через украинскую ГТС с нового года сократился в 4,5 раза
Смерть генерала Сулеймани. Иран получил от Трампа "красную карточку"
Смерть генерала Сулеймани. Иран получил от Трампа "красную карточку"
В Киеве мужчина, представившись продюсером, пригласил девушку домой и изнасиловал
В Киеве мужчина, представившись продюсером, пригласил девушку домой и изнасиловал
Греция, Израиль и Кипр договорились построить альтернативу "Северному потоку-2"
Греция, Израиль и Кипр договорились построить альтернативу "Северному потоку-2"
Анатолий Дермайнер: «Донбасс не увидел в Зеленском авторитета»
Анатолий Дермайнер: «Донбасс не увидел в Зеленском авторитета»
В Багдаде по приказу Трампа убит глава спецподразделения КСИР, генерал Сулеймани
В Багдаде по приказу Трампа убит глава спецподразделения КСИР, генерал Сулеймани
"Прямой" и "Пятый" показали поздравление Порошенко вместо Зеленского
"Прямой" и "Пятый" показали поздравление Порошенко вместо Зеленского
Президента заметили в "Буковеле", где отмечал Новый год Коломойский
Президента заметили в "Буковеле", где отмечал Новый год Коломойский
Минимальная зарплата в Украине превысила минималку в России
Минимальная зарплата в Украине превысила минималку в России
ГлавнаяМир

Ливийский генерал Хафтар призвал ливийцев с оружием в руках противостоять турецким войскам

Ранее парламент Турции проголосовал за отправку войск в Ливию.

Ливийский генерал Хафтар призвал ливийцев с оружием в руках противостоять турецким войскам
Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Ливии Халиф Хафтар
Фото: اخبار ليبيا

Лидер "Ливийской национальной армии" генерал Халифа Хафтар призвал ливийцев с оружием в руках противостоять потенциальной военной интервенции Турции. Об этом сообщает Aljazeera.

Хафтар объявил о намерении "изгнать любые иностранные военные силы" из страны и обвинил президента Турции Реджепа Эрдогана в попытке возродить в Ливии "османское наследие". 

Он также призвал граждан Ливии "отвергнуть разногласия" и защитить свою землю от внешнего врага.

Напомним, 2 января парламент Турции проголосовал за отправку войск в Ливию для поддержки Правительства национального согласия, возглавляемого Фаизом Сараджем.

После свержения Каддафи в Ливии началась борьба за власть между различными группировками и фракциями. Этот конфликт привел к гражданской войне, которая продолжается до сих пор, и фактическому двоевластию в стране. Чтобы прекратить кровопролитие в Ливии, при поддержке ООН было создано правительство национального согласия под руководством Фаиза Сараджа, которое находится в Триполи.

В то же время на востоке страны, в Тобруке, заседает национальный парламент - Палата представителей, который считает себя настоящей властью и не согласен с политикой Саражда.

Парламент в Тобруке назначил генерала Халифа Хафтара - сподвижника убитого в 2011 правителя Ливии Муамара Каддафи - командующим "Ливийской национальной армией". Возглавляя повстанческую армию, Хафтар взял под свой контроль значительную часть территории страны, в том числе несколько крупных нефтяных месторождений, а с апреля 2019 года ведет наступление на Триполи.

Хафтара поддерживают Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Россия.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также