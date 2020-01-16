Президент Евросовета призвал Путина к выполнению Минских договоренностей

Президент Европейского Совета Шарль Мишель в своем первом телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным подтвердил позицию ЕС в отношении полного выполнения Минских договоренностей и поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщении Европейского совета, распространенного в четверг в Брюсселе.

"Во время первого контакта между Чарльзом Мишелем в качестве президента Европейского совета и Владимиром Путиным президент Мишель напомнил позицию ЕС в отношении полного выполнения Минских соглашений. Он отметил Парижский саммит, состоявшийся в декабре 2019 года в Нормандском формате и приветствовал соглашение о транзите газа, заключенное между Украиной и Россией. ЕС поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что телефонный разговор между президентами состоялся в четверг, 16 января, накануне проведения конференции, посвященной Ливии, которая пройдет в Берлине 19 января.

Стороны также обсудили ситуацию в Ливии и на Ближнем Востоке.

Напомним, Шарль Мишель возглавил Евросовет с 1 декабря 2019 года по 31 мая 2022 года.

Будучи и.о. премьер-министра Бельгии Мишель в январе 2018 года впервые с 2011 года посетил Россию. Находясь в Москве, он высказался в пользу сохранения санкций против РФ до выполнения Минских договоренностей.