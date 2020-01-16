Контактная группа по Донбассу провела первое в этом году заседание

В Минске состоялось первое в этом году заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом сообщила в фейсбуке пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер.

"ТКГ отметила взаимные шаги Украины и РФ, состоявшихся в рамках выполнения договоренностей лидеров стран Нормандской четверки в Париже по взаимному обмену удерживаемых лиц 29 декабря 2019 года - люди наконец смогли вернуться домой и быть со своими родными и близкими в новогодние праздники", - написала Олифер.

Однако, по ее словам, несмотря на достигнутые договоренности, ситуация с безопасностью остается напряженной, - продолжаются обстрелы, есть погибшие и раненые украинские военные. Поэтому именно решение проблем безопасности остается главным в повестке дня.

Украинская сторона призвала наблюдателей ОБСЕ провести повторную верификацию отвода тяжелых вооружений и мест их хранения на Донбассе. Также предлагается создать дополнительную рабочую подгруппу - по вопросам границы.

Олифер подчеркнула, что проведение выборов невозможно при отсутствии необходимого обеспечения безопасности.

"Речь идет не только о безопасности волеизъявления избирателей, но и о безопасном участие всех партий и кандидатов. Итак, выборы можно проводить только тогда, когда границы государства находятся под ее полным контролем или контролем международных наблюдателей, иначе не существует никаких гарантий безопасности в день голосования, а также высока вероятность манипуляций на участие в выборах лиц, не являющихся гражданами Украины. В успешных случаях урегулирования конфликта - в частности, в Хорватии, Боснии, Либерии - выборы происходили после установления эффективного контроля за госграницей. Также международный опыт свидетельствует, что преждевременное проведение выборов и/или ненадлежащая подготовка к ним не только не способствует примирению и реинтеграции, но и может спровоцировать возобновление боевых действий", - отметила пресс-секретарь.

"Только возвращение внутренне перемещенных лиц и беженцев в свои родные города и села и их участие в выборах способны обеспечить длительный мир", - добавила Олифер.

Она также сообщила, что украинская сторона в Минске предоставила свои предложения по разведению сил и средств на трех дополнительных участках, которые были определены Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины.

Напомним, 14 января представитель Украины в ТКГ Кучма встретился со специальным представителем действующего главы ОБСЕ в Украине Хайди Грау. Стороны обсудили повестку дня первого заседания.