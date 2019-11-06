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Помпео отменил визит в Украину, - экс-нардеп Лещенко

Отмена визита, возможно, связана с расследованием по импичменту Трампа.

Помпео отменил визит в Украину, - экс-нардеп Лещенко
Майк Помпео
Фото: EPA/UPG

Государственный секретарь США Майк Помпео отменил свой визит в Украину.

Об этом в Telegram сообщил бывший народный депутат Сергей Лещенко.

"Визит был отменен на прошлой неделе через два дня после того, как это было предложено. Об этом сообщил американский эксперт Стивен Пайфер в своих записях по итогам встреч в Украине", - сообщил экс-нардеп.

По словам Лещенко, Пайфер также сообщил, что украинская власть выражает беспокойство по поводу отмены визита Помпео и связывает это с расследованием в рамках импичмента президента США Дональда Трампа.

Ранее Помпео выступил в защиту Трампа, раскритиковав расследование его импичмента.

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