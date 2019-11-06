Создатель ProZorro возглавил Нацагентство по вопросам госслужбы

Стародубцев больше двух лет возглавлял департамент госзакупок в МЭРТ.

Кабинет министров на заседании в среду назначил нового руководителя Национального агентства по вопросам государственной службы. Эту должность получил Александр Стародубцев, один из создателей электронной системы ProZorro.

Об этом говорится на сайте правительства.

"Это порядочный молодой человек с хорошим опытом, правильными ценностями. Этот человек будет отвечать за то, чтобы государственная служба в Украине трансформировалась и выглядела принципиально иначе, чем то, что у нас сейчас", - прокомментировал это решение премьер-министр Алексей Гончарук.

Одной из задач нового главы НАГС будет создание реестра госслужащих.

Напомним, что Стародубцев возглавлял команду волонтеров, которые разработали концепцию реформы государственных закупок и новой IT-систему для тендеров. С марта 2015 года до августа 2017 года он возглавлял департамент государственных закупок Минэкономразвития Украины, после чего около года провел в Университете Стенфорда по программе Ukrainian Emerging Leaders.

НАГС - центральный орган исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере государственной службы.