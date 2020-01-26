Скалецкая отчиталась Зеленскому о ситуации с коронавирусом в Украине

Случаев заражения по состоянию на 26 января не зафиксировано.

В Украине по состоянию на 26 января не зарегистрировано случаев заражения коронавирусом 2019nCoV. Об этом сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, передает пресс-служба президента.

Министр сообщила, что выявленные случаи, о которых сообщали СМИ, были обычным гриппом.

По словам министра здравоохранения, в настоящее время постоянно работает оперативный штаб по согласованию необходимых медицинских и межведомственных действий.

Минздрав подготовил порядок реагирования для больниц и врачей, служб, ответственных за пересечение границы, и лабораторий.

Фото: president.gov.ua

"Сегодня для всех очевидны процедуры в случае выявления, необходимости лечения и диагностики. Есть готовность в лабораториях и по тест-системах для выявления и исключения подозрительных случаев... Взаимодействие с международными организациями, которые мониторят на глобальном, межгосударственном уровне, ежедневная", - рассказала Скалецкая.

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что налажена постоянная оперативная коммуникация с пограничной службой, в частности в аэропортах, подготовлено инструкцию, как реагировать и проверять пассажиров. Ляшко также заверил, что в Украине готовы лечить вирус, если он будет обнаружен.

"Те технологии, которые помогли вылечить людей в Китае, применяются и в Украине. Наши инфекционисты знают о них и готовы ими воспользоваться. С помощью таких же технологий они лечат гриппоподобные заболевания", - отметил замминистра здравоохранения.

Фото: president.gov.ua

Ранее сообщалось, что в аэропорту "Борисполь" будут мерить температуру пассажирам из Китая. В Минздраве считают, это снизит риск занесения возбудителя болезни в Украину.

По состоянию на 26 января, количество заболевших на китайский вирус увеличилось до 2000 человек, 56 человек погибли. По меньшей мере 40 случаев зафиксированы в других странах и регионах, в том числе в Австралии, Гонконге, Таиланде, Сингапуре, США, Тайване, Макао, Малайзии, Непале, Японии, Вьетнаме, Южной Корее, Канаде, Франции.