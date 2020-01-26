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В аэропорту "Борисполь" будут мерить температуру пассажирам из Китая

В Минздраве считают, это снизит риск занесения возбудителя болезни в Украину.

В аэропорту "Борисполь" будут мерить температуру пассажирам из Китая
Фото: EPA/UPG

С 26 января в аэропорту "Борисполь" начнут мерить температуру пассажирами на прямых авиарейсах из Китая. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

В субботу Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации относительно скринингов на пунктах въезда в страны, в которых еще не было зафиксировано передачи нового коронавируса.

"Предыдущий опыт ВОЗ показывал, что введение скрининга температуры тела для выявления потенциальных подозрительных случаев коронавируса требовал значительных инвестиций и не был достаточно эффективным. Однако, во время вспышки коронавируса 2019-nCoV большинство случаев болезни в аэропортах было обнаружено именно благодаря температурному скринингу. Такой метод значительно снижает риск заноса возбудителя болезни в страну ", - говорится в сообщении.

Также для минимизации риска инфицирования коронавирусом ВОЗ рекомендует обычные методы профилактики ОРВИ.

Такие меры уже внедряли в аэропорту "Борисполь" ранее. В частности, в 2009 году температуру мерили всем приезжим для выявления "свиного гриппа". Во время эпидемии в конце 2009 года от гриппа в Украине умерло более 900 человек.

Напомним, количество заболевших новым китайским коронавирусом 2019-nCoV по состоянию на 25 января достигло 1400 человек. По меньшей мере 38 случаев уханьского вируса зафиксированы в других странах и регионах, в том числе в Австралии, Гонконге, Таиланде, Сингапуре, США, Тайване, Макао, Малайзии, Непале, Японии, Вьетнаме, Южной Корее.

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