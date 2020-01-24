В Украине не подтвердили два случая подозрения на короновирус

В Украине зафиксировано три случая подозрения на коронавирус, два из них не были подтверждены, исследования по третьему продолжаются.

Об этом сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая на совещании в Минздраве, передает "Интерфакс-Украина".

"В Украине мы исследовали три случая подозрения на коронавирус, из них два случая не подтвердились. Еще один случай исследуется с привлечением лучших украинских специалистов", - сказала она.

Скалецкая отметила, что для подтверждения диагноза в лабораториях на уровне областей необходимо два-три дня, для подтверждения диагноза референс-лаборатории в Берлине - две-три недели.

Напомним, в декабре в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса (nCoV). Сообщалось, что первые заболевшие могли подхватить вирус на городском рынке морепродуктов.

Число заболевших в Китае достигло 830 человек, более 20 - погибли.

В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с Уханем, остановлено движение городского транспорта. Закрываются для въезда и выезда и другие города в провинции Хубэй. Для заболевших строится специальная больница.

24 января сообщалось, что в Шанхае вылечили первую пациентку, которая была больна пневмонией, вызванной коронавирусом.

Кабинет министров Украины в пятницу принял план мер по предотвращению попадания нового вируса на территорию страны.