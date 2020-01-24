​Кабмин принял план мер по предотвращению попадания нового китайского вируса в Украину

"Оснований для переживаний в Украине нет".

Кабинет министров в пятницу принял план мер по предотвращению попадания нового китайского коронавируса nCoV-2019 на территорию Украины.

Об этом на брифинге после заседания правительства сказал премьер-министра Алексей Гончарук.

"Сегодня мы отреагировали на информацию об эпидемии коронавируса. Мы приняли решение с четким планом действий, что должно быть сделано. Уже создан оперативный штаб на уровне Министерства здравоохранения под руководством министра. Последние несколько дней мы активно коммуницируем с Всемирной организацией здравоохранения, чтобы понимать и контролировать ситуацию", - сказал он.

По его словам, Минздрав позже обнародует всю имеющуюся информацию о коронавирусе.

При этом он подчеркнул, что в Украине этого вируса пока нет. "По состоянию на сегодня никаких оснований для переживаний в Украине нет. Нет ни одного зафиксированного случая подобного заболевания на территории Украины", - сказал он.

Новый тип опасного коронавируса, обозначенного Всемирной организацией здравоохранения как 2019-nCoV, вызвал вспышку заболевания в конце 2019 года в китайском городе Ухань (население - около 11 млн человек).

С тех пор он успел попасть в несколько соседних стран, а также пересек океан - подтвержден случай заболевания на территории США.