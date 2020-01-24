Коронапсихоз

Человек как существо стадное, весьма глуп и пуглив. И тот же человек, вне стада, вполне способен быть примером разума и отваги. Поэтому вся культура достаточно лицемерно строится на воспевании поведения отдельных личностей и сетовании по поводу безумия человечества.

Предваряя острую фазу очередного массового психоза и медиамоды на слово «коронавирус» , поговорим о вечных человеческих ценностях, а именно – о массовом идиотизме.

Фото: EPA/UPG Китай срочно строит новую больницу для зараженных коронавирусом

Посетуем и мы, потому что каждый чих теперь ожидаемо апокалиптичен. Треш-медиа из буревестников зубожіння и адептов Давоса быстро превращаются в гробовых дел мастеров. Обидная отсрочка политической эпидемии компенсировалась ожиданием коронавирусной.

Люди, не умершие от свиноптичьего гриппа исключительно благодаря слюнявым шарфам на лице и беготне за «Тамифлю», снова собираются попугаться для Фейсбука и немножко поумирать для Инстаграма.

Чтобы не рассказывать вам про вирионы и капсиды, три простых напоминания для тех, кого не охватил еще механизм психической индукции, о чем будет ниже.

Первое. Размеры вируса определяются приставкой «нано-». В общеупотребительном применении это - одна миллиардная от исходной величины, обычно от «метра». Ваши ватно-марлевые повязки безусловно несут мучительную смерть коронавирусу, потому что глядя на величественные дыры в них, он умрет от хохота.

Возможно, когда появится какой-нибудь ослиный грипп, то повязки помогут. Потому что вирус коровьей оспы - он побольше, размером с хламидию. Но куда их нужно будет повязывать, науке пока неизвестно.

Второе. Все уже выучили личные сезонные циклы гриппования, как и то, что медикаментозное и народное снимание симптомов не есть лечением, и отболеть придется все положенное время. Больше лежать в спокойствии и тепле, больше чая, меньше Фейсбука и все такое, но мы же не ищем легких путей?

Третье. Главным источником бед для человека являются другие люди.

Когда-то давно, в процесе написания книги «Тремтячі еліти», я путешествовал по Норвегии. В Боргунде (где я нашел в прямом смысле слова ископаемые руны), меня поразила местная церковь ХII века, «ставкирк» в форме корабля викингов, украшенная драконами.

Местные жители сказали, что она сохранилась в таком первозданном виде не только благодаря специфическому климату, но еще и потому, что эпидемия чумы сделала эту местность, как и множество других, на пару сотен лет безлюдной. И борьба с неправильным еретическим зодчеством ее миновала.

Эпидемия чумы, унесшая от половин до двух третей населения страны, имела в своей основе, кроме бактериальной составляющей, еще и поведенческую причину.

В культуре викингов считалось совершенно обязательным все семьей проведать заболевшего родственника, как бы далеко он ни жил. С чувством выполненного долга и свежими бактериями чумы викинги возвращались на свои хутора, рассказывая на общем сборе–тинге о выполненном моральном долге.

Фото: Кадр из сериала Викинги

Рост общего уровня личной гигиены не справляется с перенаселенностью и растущей антисанитарией городов. Достаточно грязные и вонючие межгородские человековозки с лихвой компенсируют попытки отдельных людей как-то отмыть себя и своих детей от этой цивилизации семок. О метро в час пик вообще говорить бессмысленно, если вас не наградят хворью, то выдавят бумажник, спасибо, Господи, что взял деньгами.

Если ваше человеколюбие и жажда общения, а так же материалистический трудоголизм и вера в святость собственного иммунитета берут верх, то вы просто бросаете монетку. Вопреки всем законам статистики, в большинстве случаев вы проиграете. Можете, разумеется, не признавать этого, это часть национальной традиции, вас поймут и поддержат.

Но есть еще один момент, о котором я обещал сказать ранее. Это психическая индукция.

Любители психологии могут вспомнить упоминания из учебников о средневековых «плясках святого Витта» или «тарантелле». Это странное массовое поведение приписывают именно психическому заражению, основанному на высокой мнительности безграмотной толпы. (Есть также версии о пищевом отравлении, а массовом психозе как сопровождающем феномене)

Индукция – это наведенное влияние, через нахождение в определенном информационном поле. Интернет полон людей, о психическом здоровье которых нам ничего не известно, да они и сами о нем ничего не знают.

Бехтерев говорил о двух путях воздействия на психику: с помощью логики и и помимо сознания.

Негативное мышление, преобладающее в Интернете, безусловно способствует ментальному инфицированию. В Интернете есть заурядные информационные инфекции, их можно сравнить с паразитами типа глистов или бактериями. Есть рукотворные информационные инфекции, они вполне сравнимы с вирусами по способам проникновения и последствиям. Они воздействуют на психические процессы, поражая основные программы жизнедеятельности.

Происходит искажение восприятия. Разрушаются мотивации, падает самооценка, расцветают фобии, неврозы и депрессивные состояния, слабеет интеллект (если был, конечно) и память. Путается оценка причин происходящего (локус контроля) и так далее.

Фото: EPA/UPG

Но что такое, например, фобия? Это боязнь, к которой существовала предрасположенность. Деструктивное общение лишь провоцирует то, что в человеке уже в скрытой форме было. Например, травматический опыт собственных детских болезней плюс постсоветский «мамский» страх, происходящий от того же, выражающийся в ритуальном закутывании, насильной кормежке разной дрянью и прочем прекрасном.

Важная составляющая индукции - доверие к источнику. Или контент такой уж зрадский, что чистотой источника можно пренебречь. Если человек идентифицирует наброс, как нечто присущее и ему, то индукция вполне возможна.

Тому пример - сектанство. Религиозное превратилось в оккультное, а затем в политическое, сохраняя все черты предыдущих стадий развития, поэтому «цепляет» даже на первый взгляд здоровых людей. Так что ждем роста продаж грязей Мертвого моря из соседней канавы, защищающих от коронавируса.

Кто уязвим? Люди со слабым «эго». Неполиткоректно прозвучит, но чем человек больше по нынешним временам «активист», тем неустойчивее его психика, тем меньше он хочет оставаться наедине с самим собой. Группа позволяет совместное увеличение тревожности, возникновение общих «страхов» вплоть до неврозов, и драматическое коллективное их переживание.

Чтобы не поддаваться первому групповому впечатлению, нужно иметь устойчивую психику. Вот не важно, сильную или слабую. Именно устойчивую. Тогда можете слышать и видеть все, что угодно, без последствий.

Вот простые правила психогигиены. Есть сложные, но ими обычно торгуют, а эти -бесплатно.

1. Все, связанное со страданиями и болезнями, должно восприниматься с повышенной настороженностью.

2. Как только автор начинает смаковать подробности страданий, баньте его немедленно.

3. Если это в личку, тем более. Гоните на/в знаете куда.

4. Применяйте те средства защиты, которые у вас лично срабатывали. Но только у вас лично. Не ищите новых чудесных средств. Молитва, медитация, секс, алкоголь, искусство, мытье посуды, маникюр, да сами дополните список – что работало раньше, поможет и сейчас.

Кстати, всем этом можно заниматься, не дожидаясь неприятностей. Активная профилактика, одним словом.