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​Зеленский уволил Витренко из набсовета "Укроборонпрома"

Об этом сообщается в соответствующем указе президента.

​Зеленский уволил Витренко из набсовета "Укроборонпрома"
Юрий Витренко
Фото: zn.ua

Президент Владимир Зеленский прекратил полномочия исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко в качестве члена наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром".

Об этом говорится в указе президента №23 от 25 января.

Данным указом вносится частичное изменение в ст. 1 указа президента от 7 октября № 734 "О членах наблюдательного совета "Укроборонпрома" в части прекращения полномочий члена набсовета концерна Витренко.

Другие подробности не уточняются.

Зеленский назначил Витренко членом набсовета "Укроборонпрома" 11 октября 2019 года.

Напомним, в ноябре прошлого года бывший народный депутат Мустафа Найем стал заместителя гендиректора концерна "Укроборонпром". С сентября 2019-го гендиректором концерна является Айварас Абромавичюс.

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