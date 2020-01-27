​Зеленский уволил Витренко из набсовета "Укроборонпрома"

Об этом сообщается в соответствующем указе президента.

Президент Владимир Зеленский прекратил полномочия исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко в качестве члена наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром".

Об этом говорится в указе президента №23 от 25 января.

Данным указом вносится частичное изменение в ст. 1 указа президента от 7 октября № 734 "О членах наблюдательного совета "Укроборонпрома" в части прекращения полномочий члена набсовета концерна Витренко.

Другие подробности не уточняются.

Зеленский назначил Витренко членом набсовета "Укроборонпрома" 11 октября 2019 года.

Напомним, в ноябре прошлого года бывший народный депутат Мустафа Найем стал заместителя гендиректора концерна "Укроборонпром". С сентября 2019-го гендиректором концерна является Айварас Абромавичюс.