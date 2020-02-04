Как выбрать генератор для дома: 5 важных моментов

Внезапное отключение электричества сбивает с толку и на корню рушит все планы? Живете в местности, где перебои со светом — обычное дело? Любите путешествовать с палатками, но нуждаетесь в комфорте? Тогда вам точно необходим генератор! Устройство используется для преобразования энергии, полученной в результате сгорания топлива (бензина, дизеля или газа), в электричество. Профессиональные генераторы используют на фабриках, заводах, предприятиях, где даже получасовая пропажа света грозит огромными убытками. Есть и модели для дома, которые недорого стоят и немного весят, и становятся настоящим спасением в случае выбивания пробок и поломок в электросети.

Если вы хотите приобрести электростанцию для бытовых нужд, необходимо знать несколько важных моментов:

Устройство может работать на газу, бензине или дизеле. Дизтопливо обычно используется в профессиональных генераторах — громоздких и неудобных для дома. Для бытового применения лучше выбрать бензиновую или газовую модель: они экологичны, энергоэффективны, недорого стоят, почти не шумят и занимают сравнительно мало места. Не все электростанции выдают одинаковое напряжение. Кроме привычных 220В, устройство может быть трехфазным и подавать 380В, в результате чего обычные бытовые приборы моментально сгорят. Перед покупкой убедитесь, что ваш взгляд пал на однофазную модель. Мощность — главный показатель производительности и времени беспрерывной эксплуатации генератора. С другой стороны, чем мощнее станция, тем больше топлива она потребляет, занимает много места и дороже стоит. Выбирайте устройство с адекватной мощностью для бытовых нужд — в пределах 5-15 кВт, в зависимости от предполагаемой частоты использования и количества электроприборов в доме. Заводить генератор вручную — сложное и кропотливое дело. По возможности отдайте предпочтение станции с электростартом. Она обойдется дороже, зато вы сможете выставить желаемое время запуска и продолжительность работы, а остальное устройство сделает самостоятельно. Мелочи имеют значение. Уточняйте все нюансы перед покупкой: сколько топлива съедает понравившаяся модель, есть ли на ней индикатор уровня содержимого, на какое время беспрерывной эксплуатации рассчитан генератор. Это поможет вам выбрать лучший вариант для своих нужд и не переплатить за лишние функции.

Не стоит покупать генератор в неизвестных магазинах и с рук: вы можете получить некачественный агрегат, который спровоцирует скачок напряжения в неожиданный момент и испортит всю технику в доме. Отдайте предпочтение проверенному месту — например, на сайте Алло представлены десятки популярных моделей электростанций известных брендов по приятным ценам с доставкой по всей Украине.