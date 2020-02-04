Украинцы больше всего ожидают от Зеленского прекращения войны и борьбы с коррупцией

Украинцы больше всего ожидают от президента Владимира Зеленского прекращения войны на востоке Украины. За это проголосовали 64% участников опроса общественно-политических настроений Социологической группы "Рейтинг", проведенного 22-26 января.

"Усиления борьбы с коррупцией ожидают 45%, возрождения промышленности – 30%, повышения социальных стандартов – 24%, повышения качества медицины – 22%. За последние месяцы возросла значимость запросов на прекращение войны и возрождение промышленности", – говорится в результатах.

Уменьшения влияния олигархов на политику ожидают 11%, стимулирования развития бизнеса – 8%, укрепления обороноспособности страны – 6%, столько же отдали голос за реформирование научной и образовательной сфер.

По 5% голосов набрали возрождение аграрного сектора и повышение международного имиджа государства. За защиту украинского языка и культуры проголосовали 4% респондента, столько же проголосовали за другие сферы. 5% опрошенных отметили, что им сложно ответить.

Опрос проводился среди населения Украины от 18 лет, в нем приняли участие 2500 человек. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования – не более 2,0%.

Напомним, согласно с опросом, рейтинг политической партии "Слуга народа" по состоянию на конец января находился на уровне 42,2%. 13,5% поддерживают партию "Оппозиционная платформа – За життя", 9,5% – партию "Европейская Солидарность", 8,1% – партию "Батькивщина", 3,6% – партию "Сила и честь", 3,4% – "Голос". Рейтинг других политических сил – менее 3%. Тех, кто не определился – около 16%.

Респондентов спросили, за кого бы они проголосовали на парламентских выборах, если бы они проводились в ближайшее воскресенье.