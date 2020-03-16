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На довыборах в Раду в Харьковской области побеждает самовыдвиженка Юлия Светличная

Из 67% обработанных протоколов она набрала 75,20% голосов. 

На довыборах в Раду в Харьковской области побеждает самовыдвиженка Юлия Светличная
Фото: kharkivoda.gov.ua

На довыборах в Раду по 179 округу в Харьковской области побеждает самовыдвиженка Юлия Светличная. Из 67,72% обработанных протоколов она набрала 75,20% (16 700 голосов). 

На втором месте с 9% процентами голосов - кандидатка от "Европейской солидарности" Виктория Пташник. Об этом говорится в данных Центральной избирательной комиссии.

Ранее Светличная была главой Харьковской ОГА, в ноябре 2019 президент Владимир Зеленский назначил вместо нее Алексея Кучера.

В марте 2020 партия "Слуга народа" решила снять своего кандидата на довыборах в Верховную Раду по округу №179 Викторию Алексейчук из-за низкого рейтинга. По результатам опросов, она набирала около 12% голосов. В то же время за бывшую главу Харьковской ОГА Юлию Светличную готовы были проголосовать 62,3% респондентов.

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