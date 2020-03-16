Три производства, открытые в отношении Порошенко, изъяты из ГБР, - адвокат

Три производства, открытые в ГБР против Петра Порошенко, изъяты из Бюро за нарушения подследственности. Об этом сообщили журналистам адвокаты экс-президента Петра Порошенко Илья Новиков и Игорь Головань после общения со следователями Государственного бюро расследований.

При этом они напомнили, что НАБУ возбудило уголовное производство по факту политического преследования Порошенко, и сегодня экс-президент дал показания по этому делу..

«У нас состоялась очень конструктивная беседа в НАБУ. НАБУ зарегистрировало дело о политическом давлении на Петра Порошенко в форме расследования ГБР ряда дел, которые нацелены отвлечь его от работы в Верховной Раде. Мы предоставили всю информацию и надеемся, что детективы сделают все, что необходимо, чтобы это дело относительно политического преследования двигалось вперед. Для этого есть все основания», - убежден адвокат Илья Новиков.

Вместе с тем, они назвали бессмысленным со следователями ГБР, который касался дела по формированию коалиции в Верховной Раде.

«У следователей было несколько вопросов о том, как функционирует украинская Конституция, как формируется коалиция в Верховной Раде. Почему-то эти вопросы теоретические - такие, какие можно задавать студентам на экзамене - были обращены к господину Порошенко. И почему-то необходимо было задать их в формате допроса. Опять присутствовал господин Корецкий. Мы настаиваем на том, что это человек, к которому непосредственно обращался Труба с инструкциями. Который отчитывался перед Трубой о том, как они делают эти политические дела. Он не был отстранен - господин Корецкий - от ведения этих дел. И по нашему мнению это означает, что нынешнее руководство ГБР фактически продолжает ту же линию и отрабатывает те же инструкции, которые отрабатывал Труба, когда эти дела были возбуждены», - отметил адвокат Новиков.

«Корецкий каждый раз вмешивается в работу следователя. Он не является тем следователем, который отвечает за ведение допроса, но он вмешивается непосредственно, делает какие-то ремарки. И это ненормальная ситуация», - отметил адвокат.

«Это уже превращается в некий фарс. То есть мы уже говорили и о месте их расположения. Они не могли назвать, в каком районе они находятся. Затем мы выясняли их должностное положение. Поскольку мы знаем, что указом Президента еще 5 февраля была изменена организационная структура, в ГБР появились другие названия должностей. Но удостоверения остались старые. Со старыми названиями должностей», - отметил адвокат Игорь Головань.

Он сообщил, что следователи ГБР требовали без соответствующих удостоверений «поверить им на слово», что они занимают те или иные должности в ГБР.

«В ходе этих мероприятий, которые трудно назвать допросами, подтвердились факты многочисленных новых нарушений ГБР о том, что они даже формально не имеют права расследовать ряд уголовных производств. Уже три уголовных производства переданы по подследственности и изъяты у ГБР. Мы знаем точно, что как минимум семь уголовных производств незаконно без должных на то оснований зарегистрированы ГБР», - отметил адвокат Порошенко Игорь Головань.