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​Киев готовит проект временного освобождения предпринимателей от уплаты налогов

Кличко просит ввести налоговые каникулы для бизнеса на два месяца.

​Киев готовит проект временного освобождения предпринимателей от уплаты налогов
Фото: Макс Левин

Киевская городская государственная администрация готовит проект временного освобождения от уплаты налогов и сборов предпринимателей и предприятий в рамках карантина для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в видеообращении.

"Мы уже готовим проект решения Киевсовета о возможных механизмах для временного освобождения предпринимателей и предприятий, работающих в столице, от уплаты местных налогов и сборов. Речь идет о налоге на землю, налоге на недвижимость и аренду имущества", - сказал он.

Кличко также обратился к Верховной Раде по поводу необходимости принятия решения об освобождении работодателей от единого социального взноса. В частности, - о возможности предоставлять дополнительные отпуска сотрудникам и осуществлять начисления и выплаты зарплат работникам, которые вынужденно не работают.

Также мэр просит правительство и налоговую службу рассмотреть инициативу введения налоговых каникул для бизнеса на два месяца.

Напомним, Киев продлил срок льготной оплаты комуслуг до конца месяца.

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