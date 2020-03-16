"Укрзализныця" сообщила о массовом возврате билетов

С 11 по 15 марта пассажиры вернули 303 тыс. билетов на почти 86,6 млн гривен.

"Укрзализныця" сообщает о существенном падении продажи ж/д билетов на фоне увеличения случаев их возврата, в том числе на неотмененные поезда в связи с карантином.

Об этом сообщается на сайте "УЗ".

Отмечается, что с 11 по 15 марта пассажиры вернули 303 тыс. билетов на общую сумму почти 86,6 млн гривен.

"Для возвращения средств за неиспользованные билеты, купленные в кассах, необходимо обратиться в любую железнодорожную кассу. Пассажиру сразу возвращают деньги, кроме случаев, когда отсутствует достаточное количество наличных. В таком случае билет гасится и пассажир может обратиться за своими средствами в любой удобный день на протяжении шести месяцев. При этом средства возвращаются в течение трех-пяти дней после обращения пассажира", - говорится в сообщении.

"УЗ" отмечает, что применяются все меры для обеспечения касс необходимым количеством наличных денег. Билеты, купленные через интернет, возвращаются также через онлайн-сервисы. Деньги зачисляются на карту в течение 30 календарных дней.

Пассажирам, поезда которых были отменены из-за карантина, "УЗ" обязуется компенсировать 100% стоимости билета. На международные поезда, маршруты которых ограничили, полную стоимость билета можно вернуть в случае, если была отменена остановка, до которой пассажир купил билет.

Напомним, полный перечень международных поездов, которые отменяются или сокращаются на период карантина (с 17 марта минимум до 3 апреля), доступен на сайте "УЗ". В него входят около 30 поездов как украинского, так и иностранного формирования, а также четыре беспересадочных вагона.

Также "УЗ" завела телеграм-канал с изменениями в расписании.