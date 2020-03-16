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Нацбанк за сутки продал $238 млн для поддержания гривны

Регулятор объяснил падение гривны "ухудшением настроений участников рынка из-за распространения в мире коронавируса".

Нацбанк за сутки продал $238 млн для поддержания гривны
Иллюстративное фото
Фото: Макс Требухов

Национальный банк продал 238 млн долларов на межбанковском валютном рынке в понедельник, 16 марта, для сдерживания девальвации гривны.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Сегодня Национальный банк продолжал проводить интервенции по продаже валюты для сглаживания чрезмерных колебаний, вызванных ухудшением настроений участников рынка из-за распространения в мире коронавируса. Всего с этой целью было продано 238 млн долларов США", - говорится в сообщении на странице Нацбанке в фейсбуке.

На протяжении торгового дня на межбанковском валютном рынке НБУ провел аукцион по продаже иностранной валюты, средневзвешенный курс по результатам аукциона составил 26,54 гривны за доллар.

После обеда курс гривны колебался в пределах 26,55-26,70 гривны за доллар.

Отмечается, что имея достаточные резервы на уровне более 25 млрд долларов, банк продолжит при необходимости проводить валютные интервенции для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний.

14 марта сообщалось, что НБУ с начала недели продал $1 млрд для поддержания гривны.

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