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Под Тернополем горит орнитологический заповедник

К тушению привлекли пожарных, которые должны были оказывать помощь в ликивдации пожара в Житомирской области.

Спасатели пытаются ликвидировать пожар на территории Чистиловского орнитологического заказника под Тернополем.

По данным областного управления ГосЧС, пожар возник 17 апреля на площади около 8 га.

Фото: facebook.com/MNSTERNOPIL

Спасатели получили сообщение о горении сухой травы и камыша в 17:10. К месту происшествия сразу же выехали  дежурные караулы 1-й и 3-й государственной пожарно-спасательных частей.

"Учитывая большую площадь, быстрое разрастание пожара и возможные негативные последствия к тушению дополнительно привлекли 6 автоцистерн и 32-х пожарных из числа сводного отряда, сформированного для оказания помощи пожарно-спасательной службе Житомирской области в тушении лесных пожаров", - информируют в ГосЧС.

Фото: facebook.com/MNSTERNOPIL

Фото: facebook.com/MNSTERNOPIL

Чистиловский орнитологический заказник общегосударственного значения расположен в пределах заболоченной поймы реки Серет между Пронятином (микрорайон Тернополя) и селами Била, Чистилов, Великий Глубочек и Плотыча Тернопольского района.

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