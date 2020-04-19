На Волыни охотник случайно застрелил 32-летнего жителя Луцка

На Волыни мужчина случайно застрелил 32-летнего жителя Луцка во время охоты. Об этом 18 апреля сообщили в областной полиции.

Инцидент произошел в пятницу, 17 апреля.

"В лесном массиве вблизи села Гречища Любешовского района 52-летний местный житель во время разрядки охотничьего карабина случайно выстрелил в 32-летнего жителя Луцка", - говорится в сообщении.

Вследствие ранения мужчина погиб.

Правонарушитель задержан. Охотничье оружие, зарегистрированное в установленном законом порядке, изъяли.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Напомним, ранее в Хмельницкой области мужчина случайно застрелил знакомого, стоявшего у мишени.