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Более 1,5 тыс. человек продолжают тушить лесные пожары в Житомирской и Киевской областях

Очаги тления наблюдаются на территории шести лесничеств.

Более 1,5 тыс. человек продолжают тушить лесные пожары в Житомирской и Киевской областях
Фото: Макс Требухов

В Житомирской и Киевской областях более полутора тысяч человек продолжают тушить лесные пожары. По состоянию на утро 19 апреля очаги тления наблюдаются на территории шести лесничеств. Об этом сообщили в ГосЧС.

В зоне отчуждения основные усилия направлены на локализацию четырех очагов тления у выселенных сел Корогод, Рассоха, Кривая Гора и Рудьки - Буряковка.

Для обустройства противопожарных разрывов привлекли тяжелую инженерную технику ГосЧС и восемь путепрокладчиков Вооруженных Сил Украины. Создано 320 км минерализованных полос.

К тушению привлекли 723 человека и 154 единицы техники, в том числе три вертолета ГосЧС, которыми только за последние сутки сбросили 416 т воды.

В Житомирской области очаги тления наблюдаются у сел Рудня и Выступовичи. Их тушат 960 человек и 156 единиц техники.

Напомним, лесные пожары в Житомирской области и Чернобыльской зоне  возникли 4 апреля. 

В МВД подозревают, что пожары возле Киева могут быть не случайными.18 апреля полиция розыскала двух мужчин на мопедах без номеров, которые подожгли камыши в Киевской области. Замглавы МВД Геращенко отметил, что пожары на севере Украины носят характер массовых умышленных поджогов.

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