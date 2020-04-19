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Пасхальные богослужения посетили около 130 тыс. прихожан

Полиция зарегистрировала 19 нарушений карантина.

Пасхальные богослужения посетили около 130 тыс. прихожан
Фото: EPA/UPG

Пасхальные богослужения в Украине посетили около 130 тыс. прихожан. В большинстве храмов литургии состоялись без нарушений, однако полиция зарегистрировала 19 случаев несоблюдения карантина. Об этом сообщили в МВД.

"Граждане проявили правовое сознание и прислушались к нашим призывам соблюдать карантин. Однако в течение суток зафиксированы случаи присутствия более 10 верующих в храмах, в том числе без средств индивидуальной защиты в 19-ти культовых сооружениях на территории 13-ти областей", - сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

Нарушение карантинных ограничений во время богослужений зафиксированы в Донецкой области - четыре случая, в Днепропетровской и Запорожской - по два, в Киеве, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Ровенской, Одесской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях - по одному.

Полицейские составили три административных протокола по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях в Запорожской, Ровенской и Черниговской областях.

Также начали одно уголовное производство. Остальные материалы изучаются для принятия законного решения, отметил Клименко.

В общем праздничные богослужения проводились в 13 658 храмах. Публичную безопасность и порядок обеспечивали 26 500 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии.

Напомним, в этом году Пасху празднуют нетрадиционно из-за карантина. Органы власти призвали верующих не идти в храмы, а вместо этого остаться дома и посмотреть богослужения онлайн. Общенациональные каналы транслировали главные богослужения в прямом эфире.

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