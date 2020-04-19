УПЦ МП позвала прихожан в Лавру, чтобы получить благодатный огонь
УПЦ МП позвала прихожан в Лавру, чтобы получить благодатный огонь
Из-за нарушения карантина на пасхальной службе в Донецкой области открыто уголовное дело
Из-за нарушения карантина на пасхальной службе в Донецкой области открыто уголовное дело
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
У митрополита Онуфрия обнаружили коронавирус. В УПЦ МП это отрицают
У митрополита Онуфрия обнаружили коронавирус. В УПЦ МП это отрицают
Лесные пожары в Житомирской области перекинулись на села, людей эвакуируют
Лесные пожары в Житомирской области перекинулись на села, людей эвакуируют
В Украине продолжаются онлайн-трансляции Пасхальных богослужений
В Украине продолжаются онлайн-трансляции Пасхальных богослужений
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Китай подкорректировал статистику по заболеваемости и смертности от коронавируса
Китай подкорректировал статистику по заболеваемости и смертности от коронавируса
Полиция нашла двух мужчин на мопедах, которые умышленно подожгли траву в Киевской области (обновлено)
Полиция нашла двух мужчин на мопедах, которые умышленно подожгли траву в Киевской области (обновлено)
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Данилов предположил, что к пожарам в Житомирской области могут быть причастны владельцы земли

Секретарь СНБО пообещал, что выводы расследования "не заставят себя ждать".

Данилов предположил, что к пожарам в Житомирской области могут быть причастны владельцы земли
Фото: https://mvs.gov.ua

Секретарь СНБО Алексей Данилов высказал мнение, что к поджогам, ставшим причиной пожаров в Житомирской области, могут быть причастны владельцы земли. Об этом он написал на своей странице в фейсбук.

Он отметил, что в воскресенье вместе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, главой МВД Арсеном Аваковым, председателем ГосЧС Николаем Чечеткиным находился в командировке в Овручском районе Житомирской области и изучал ситуацию, связанную с пожарами.

"На совещании рассматривались в частности вопросы ответственности собственников земли, которые могут иметь отношение к возникновению поджогов. Выводы не заставят себя ждать", - написал Данилов.

Ранее в МВД назвали версии возникновения лесных пожаров на севере Украины. В Житомирской области - это суховеи и умышленный поджог. Как основную версию возникновения пожаров в Чернобыльской зоне полиция рассматривает малоснежную зиму и сухую лесную подстилку.

По состоянию на 19 апреля пожары в Житомирской области и Чернобыльской зоне продолжают тушить более полутора тысяч человек.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также