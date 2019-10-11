Директора КБ им.Морозова уволили за срыв контракта на поставку 45 БТР

За три года армия не получила ни одной машины.

Гендиректор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус уволил директор госпредприятия "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени Морозова" Алексея Бабича. Вместо него на должность временно назначен главный конструктор Владимир Жадан. Новый гендиректор будет отобран на конкурсной основе.

Об этом говорится на сайте концерна.

Основанием для увольнения стало системное невыполнение контрактов с Министерством обороны Украины, что привело к упадку ведущего предприятия бронетанкового дивизиона "Укроборонпрома". На заводе возникли долги зарплатам, введена двухдневная рабочая неделя, корпуса не отапливаются.

Советник Абромавичуса Мустафа Найем в фейсбуке отметил, что при Бабиче ХКБМ им. Морозова сорвало контракт на поставку 45 БТР 4Е.

"Спустя три года армия не получила ни одной машины - контракт практически сорван, заводу выставлены штрафы на 82 млн грн, а в случае полного провала поставок предприятие ждет более 350 млн выплат по государственным гарантиям. Очень надеюсь, что до конца года заводу удастся поставить Генштабу 12 машин - семь из них уже готовы и приняты военным представительством; еще пять ждут доукомплектации рациями. По оставшимся 33 машинам, очевидно, нужно будет перенести сроки и условия поставок", - написал Найем.

Напомним, что Бабич возглавил КБ им. Морозова зимой 2017 года, а до этого он возглавлял другое оборонное предприятие - Житомирский бронетанковый завод. В "Укроборонпром" он пришел из автомобильного бизнеса.