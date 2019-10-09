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Зеленский посетил военную выставку "Оружие и безопасность 2019" в Киеве

Президент также пообщался с главой "Укроборонпрома".

Зеленский посетил военную выставку "Оружие и безопасность 2019" в Киеве
Фото: ukroboronprom.com.ua

Президент Владимир Зеленский в среду, 9 октября, посетил международную военную выставку "Оружие и Безопасность 2019", которая проходит в Киеве.

Об этом сообщается на сайте госконцерна "Укроборонпром".

Отмечается, что президент пообщался с генеральным директором "Укроборонпрома" Айварасом Абромавичюсом.

Президент осмотрел ракетный комплекс "Нептун", разработанный и успешно испытан ГП "ГосККБ" Луч". Также Зеленский ознакомился с новой радиолокационной станцией 90К6Е от КП "Научно-производственный комплекс "Искра".

Фото: Укроборонпром

XVI Международная специализированная выставка "Оружие и безопасность - 2019" началаcь 8 октября. На ней  представлены 36 предприятий-участников госконцерна "Укроборонпром".

Фото: ukroboronprom.com.ua

"Всего Концерн экспонирует 135 экспонатов, среди которых шесть новейших образцов представлены впервые, а также 13 натурных образцов крупногабаритной военной техники", - отмечается в сообщении.

Напомним, 30 августа президент уволил Павла Букина с должности гендиректора концерна. Новым главой он назначил экс-министра экономразвития, бывшего главу набсовета "Укроборонпрома" Абромавичуса.

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