В Кабмине планируют отменить трудовые книжки до конца года

Все данные о трудовом стаже вносятся в государственные электронные реестры с 2000 года.

В среду, 9 октября, Кабинет министров запустил в работу законопроект и акты правительства, которые отменят обязательность трудовых книжек.

Об этом сообщил в фейсбуке министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

По его словам, среди ключевых изменений предлагаемой реформы - отмена трудовых книжек. "Граждане не будут обязаны при найме на работу подавать работодателю свою трудовую книжку. Соответственно, работодателям не нужно ее проверять или сохранять", - отметил Дубилет.

Он напомнил, что все данные о трудовом стаже украинцев вносятся в государственные электронные реестры с 2000 года. "Для расчета пенсий или других социальных выплат уже используются именно эти данные", - уточнил Дубилет.

Получить электронный документ с информацией о своем трудовом стаже можно будет в Интернете. "Для этого нужно будет сделать несколько кликов и воспользоваться ЭЦП. Также, надеюсь, мы успеем прикрутить туда и BankID", - пояснил министр.

При наличии стажа до 2000 года украинцы смогут внести эту информацию в электронный реестр самостоятельно или через работодателя.

"И хранить трудовую не обязательно. Если кто-то все же захочет "коллекционировать" информацию о своем стаже в трудовых книжках, запрещать мы это, конечно, не можем. Можно все так же просить своего работодателя делать в нем записи и ставить штампы. Но ни вы, ни работодатель это теперь не обязаны делать", - добавил Дубилет.

Напомним, в ноябре 2015 года Верховная Рада приняла в первом чтении проект Трудового кодекса, который сохраняет трудовые книжки. Позже правительство поддержало предложение Минэкономразвития об их отмене.