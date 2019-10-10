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Зеленский забраковал законопроект о продаже земли

"Там не все хорошо. Ни в коем случае нельзя сейчас нести этот закон в Раду".

Зеленский забраковал законопроект о продаже земли
Фото: EPA/UPG

Президент Владимир Зеленский раскритиковал правительственный законопроект о продаже земель сельскохозяйственного назначения.

"Там не все хорошо. Ни в коем случае нельзя сейчас нести этот закон в Раду", - сказал президент Украины.

Он считает, что в течение первых лет право на покупку земли должно быть только у граждан Украины

"Какое-то время мы должны продавать землю только украинцам. Только. Когда наши фермеры купят землю, когда снизится наша кредитная ставка, тогда уже можно дать возможность приобретать землю иностранным компаниям при условии, что они будут работать на этой земле и нанимать на работу украинцев", - сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что неурегулированным остается только вопрос с иностранцами, которые уже являются арендаторами украинской земли. "Вы же не можете сказать: вам мы не продадим или вашу землю мы продадим другим украинцам", - сказал Зеленский.

Напомним, 25 сентября Кабинет министров одобрил проект закона о продаже земли с/х назначения и подал документ в Верховную Раду.

Критики законопроекта в первую очередь опасаются, что украинская земля будет скуплена украинскими компаниями с иностранными бенефициарами.

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