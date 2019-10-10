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Зеленский не исключил заморозку конфликта на Донбассе

"Я бы очень не хотел, но не могут гарантировать на 100%".

Зеленский не исключил заморозку конфликта на Донбассе
Фото: EPA/UPG

Президент Владимир Зеленский не исключил, что конфликт на Донбассе может быть заморожен. По его мнению, уже сейчас оккупированные территории отличаются от Приднестровья или Абхазии только стрельбой.

Об этом он сказал на пресс-конференции в четверг.

"Я бы очень не хотел, чтобы конфликт на Донбассе был заморожен, чтобы у нас было Приднестровье или Абхазия. Я не могу гарантировать на 100%, что этого не случится, потому что, честно говоря, а что сейчас? Сейчас у нас там Приднестровье, практически. Единственное, что отличает оккупированный Донбасс от Приднестровья или абхазского варианта - у нас звучат выстрелы. А поставим ли мы физически забор, или будет ров, или заминирование, или еще что-то - это не имеет значение. Если нет отношений и мы не признаем эту территорию отдельной - это и есть Приднестровья. Я бы не хотел Приднестровья, очень", - сказал Зеленский.

Напомним, что согласно опросам социологической группы "Рейтинг", заморозка конфликта является среди украинцев самым популярным вариантом решения проблемы на Донбассе.

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