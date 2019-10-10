Заммэра Днепра уличили в ведении бизнеса с коммерсантом из Донецка

Служба безопасности уличила одного из заместителей мэра Днепра Бориса Филатова в ведении бизнеса с коммерсантом из оккупированного боевиками Донецка.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2018 года чиновник заключил договора с директором частного предприятия на выполнение услуги по техническому учету и паспортизации улиц города, на которых расположены объекты критической инфраструктуры. Как выяснилось, работы на стратегически важных для города объектах выполнялись под руководством коммерсанта, который зарегистрирован и фактически проживает в Донецке. По имеющимся данным, в течение 2014-2019 годов на подконтрольную Украины территорию он не въезжал и не обращался за оформлением соответствующих пропусков", - говорится в сообщении.

В ходе обыска правоохранители изъяли договоры, дополнительные соглашения, сводные сметы, подписанные акты выполненных работ и проведении финансово-хозяйственных операций с донецким коммерсантом. Кроме того, были изъяты документы, подтверждающие факт получения от Госказначейства почти 17 млн гривен, которые потом были переведены на счета предприятия, зарегистрированного уже на подконтрольной Украине территории.

В СБУ подчеркнули, что полученные доказательства свидетельствуют о том, что работы по паспортизации улиц исполнителем фактически не проводились. При этом использовались уже существующие материалы, полученные в подконтрольных горсовету коммунальных предприятиях. Бюджетные средства, перечисленные фирме, были выведены и присвоены фигурантами дела.

В рамках начатого уголовного производства заммэра города , а также двум руководителям структурных подразделений мэрии объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

Продолжается документирование противоправной деятельности других должностных лиц, причастных к сделке.

Напомним, ранее в Днепре задержали таксиста, который агитировал пассажиров за "идеи русской весны".