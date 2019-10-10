В Киеве временно перекрыли Круглоуниверситетскую улицу для замены коммуникаций

Сегодня в центре Киева временно перекрыта улица Круглоуниверситетская. На ней обновляют сети водоснабжения и канализации. Эти ремонтные работы проводятся в связи со строительством элитного дома - Linden Luxury Residences на улице Лютеранской.

Городские власти разрешили застройщику выполнение работ при условии замены за свой счет существующих внешних сетей водопровода и хозяйственно-бытовой канализации, которые находятся в аварийном состоянии.

В частности, новые сети будут подведены к гимназии № 86 "Консул". Кроме того, будут заменены водопроводные и канализационные системы для 11 жилых домов по улице Круглоуниверситетской.

Как сообщает застройщик Linden Luxury Residences, выполнение работ осуществляется в соответствии с полученными техническими условиями "Киевводоканала" №3995 на водоснабжение и №3709 на канализации.

Новые сети, сделанные за счет застройщика, будут переданы в коммунальную собственность территориальной общины города Киева.

Перекладывание и обновление наружных сетей водоснабжения и канализации осуществляется в сложных условиях из-за склона улицы и узкой проезжей части. Это делает невозможным выполнение работ без полного перекрытия улицы.

Перед началом ремонта заказчиком строительства были разработаны временные схемы организации дорожного движения.

Обновленная улица Круглоуниверситетская с новым покрытием и сетями для 12 зданий будет открыта уже с 10 ноября. Застройщик Linden Luxury Residences обещает выполнение работ по устройству наружных сетей водоснабжения и канализации в установленный срок.