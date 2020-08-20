На проєктування аеропорту в Мукачеві держава виділить 30 млн грн

Уряд схвалив постанову КМУ, якою передбачається включити до Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року проєкт будівництва аеропорту в Мукачеві.
Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.
“Ми продовжуємо підготовку до будівництва нового аеропорту в Мукачеві, який, без перебільшень, є вкрай важливим та очікуваним проєктом для всієї інфраструктури Закарпаття. Сьогоднішнім рішенням уряд підтримав включення цього проєкту до Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року”, - наголосив керівник відомства Владислав Криклій.
Як зазначено в повідомленні міністерства, відповідно до оновленої програми, прогнозні обсяги фінансування заходів з проєктування аеродрому в аеропорту Мукачева становитимуть близько 30 млн грн та будуть реалізовані за кошти, залучені під державні гарантії в рамках підготовки до Євро-2012.
Заходи з проєктування термінального комплексу аеропорту становитимуть близько 25 млн грн та будуть впроваджені за кошти інвестора.
Нагадаємо, у 2018 році тодішній міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляв, що Міністерство інфраструктури вирішило побудувати новий аеропорт у Мукачеві. Він стане головним у Закарпатській області замість обмеженого в розвитку аеропорту "Ужгород".
Він висловив сподівання, що держава знайде джерела фінансування для будівництва нового аеропорту в Мукачеві вже в 2019-2020 році. При цьому Омелян підкреслив, що поки не буде побудований цей аеропорт, украй важливо відновити нормальну роботу аеропорту "Ужгород".