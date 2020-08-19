Бурба: дезінформація у справі "вагнерівців" поширюється, щоб завдати шкоди спецслужбам України

Ексначальник ГУР Міноборони вважає, що у пресі надто багато домислів.

Ексначальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Василь Бурба вважає, що "дезінформація і домисли", поширювані в пресі у т.зв. справі "вагнерівців", є спробою завдати шкоди спецслужбам України.

Про це він розповів в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Відразу і прямо хочу заявити, коментувати будь-які реальні або можливі дії спецслужб колишнім начальником військової розвідки вважаю неправильним. У так званій справі "вагнерівців" у пресі надто багато явної дезінформації та домислів. На мій погляд, усі ці домисли спрямовані виключно на спробу завдати значної шкоди репутації спецслужб України", - сказав Бурба.

"Безумовно, наші оперативні служби уважно спостерігали та спостерігають за системними ворогами країни. І здійснюють відповідне документування тих чи інших дій. Безумовно також, що все це строго таємна інформація, і вона ніколи не стає публічно відкритою. А тому вибудовувати конспірологічні теорії, повністю копіюючи їх із газетних "розслідувань", придуманих і реалізованих російськими спецтехнологами, неприпустимо", - наголосив ексначальник управління розвідки.

Бурба також заперечив і назвав "абсолютно безглуздими домислами" повідомлення про можливу участь президента України у якій-небудь допомозі "вагнерівцям". "Це неможливо ні з моральних, ні з оперативних даних", - зазначив він.

Нагадаємо, 17 серпня з‘явилася інформація про те, що СБУ нібито планувала спецоперацію із затримання в Києві бійців, що воювали проти України на Донбасі, котра "зірвалася після наради в Офісі президента". Про зрив операції повідомив агент НАБУ Євген Шевченко. Згодом з посиланням на власні джерела про це заявив головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

18 серпня журналістка Яніна Соколова на своєму YouTube-каналі оприлюднила записи розмов і документи російських бойовиків ПВК "Вагнер", яких Білорусь видала Росії минулого тижня.

Теперішній голова ГУР Міноборони Кирило Буданов назвав версію про спецоперацію СБУ із російськими бойовиками "Вагнера" розробкою російських спецслужб.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак у коментарі LB.ua заявив, що "це виглядає як добре продумана та спланована дезінформаційна кампанія". А в СБУ закликали ЗМІ "уважніше ставитися до інформаційної гігієни та не поширювати чуток на користь недружніх країн".