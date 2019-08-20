Почти впереди Европы всей

Рост ВВП Украины во втором квартале этого года составил рекордные 4,6% в годовом выражении, однако он является ситуативным и в значительной мере обусловлен низкой базой сравнения.

Национальный банк Украины (НБУ) в июле улучшил свой макропрогноз на 2019-2021 годы: оценка реального роста экономики в текущем году повышена с 2,5% до 3%, в следующем – с 2,9% до 3,2% в связи с устойчивым внутренним спросом, улучшением условий торговли и ожидаемым увеличением урожая зерновых.

В апреле-июне экономика Украины росла даже быстрее Польши (рост ВВП Польши составил 4,1%), но медленнее Венгрии (+5,1%), тогда как экономика Европы и мира замедляла темпы экономического роста, что вызвало обвал фондовых рынков. Например, ВВП Германии во втором квартале этого года сократился на 0,1%. Но говорить о том, что Украина нашла рецепт устойчивого и быстрого роста экономики пока еще рано. Хотя ВВП увеличивается 14 кварталов подряд, его рост все еще остается неустойчивым.

Основной риском для экономического роста является усиление угроз для макрофинансовой стабильности в случае задержки начала новой программы Украины с МВФ, что может усложнить проведении пиковых выплат по внешнему долгу в текущем и следующем году. В числе основных внешних рисков также прекращение транзита газа из России с начала 2020 года, усиление торговых войн, возможная эскалация военного конфликта с Россией.

Рост экономики Украины может стать устойчивым, если изменится структура экспорта, большую часть которого в настоящее время – сырье, а не готовая продукция.

Новой власти необходимо выбрать приоритеты для экономического стимулирования. Это могут быть, например, отрасли, где производятся товары с высокой добавленной стоимостью. Рост производства высокотехнологической продукции будет требовать технического переоснащения, что будет способствовать повышению продуктивности – важного фактора роста ВВП.

Драйвером роста экономики также может стать развитие малого и среднего бизнеса. Программы по стимулированию экономического роста должны предусматривать льготное финансирование. Например, Нацбанк Венгрии (НБВ) в апреле 2013года начал реализацию специальной временной программы Funding for Growth Scheme (FGS), нацеленной на снижение стоимости кредитов малому и среднему бизнесу. В ее рамках НБВ предоставлял банкам кредиты по нулевой процентной ставке, а банки кредитовали малые и средние предприятия не более чем под 2,5% годовых. Объем требований НБВ по кредитам программы FGS в конце 2015 года составляли более 14% его активов, или в эквиваленте более 6% ВВП Венгрии. Опыт Венгрии показывает: льготная кредитная поддержка приоритетных сегментов экономики позволит добиться устойчивого экономического роста