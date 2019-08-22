В ближайшее время будет поставлено еще две тысячи этого оружия.

В Украину поставили две тысячи пистолетов-пулеметов MP-5, произведенных в Турции. Еще столько же пулеметов будет передано в ближайшее время. Об этом сообщает агентство "Anadolu" со ссылкой директора турецкого завода при Институте машиностроения и химической промышленности (MKEK) Али Гюмюша.

«Мы обеспечиваем MP-5 отечественных заказчиков, а также отправляем их за границу. Мы направили в Украину две тысячи единиц», - сказал он.

Фото: aa.com.tr

По словам Гюмюша, завод за прошедшие семь с половиной месяцев произвел 45 тысяч единиц стрелкового оружия, в том числе 33 тысячи винтовок MPT-55, 4500 винтовок MPT-76 и 7500 пистолетов-пулеметов MP-5.

Фото: aa.com.tr

Фото: aa.com.tr

Предприятие также планирует в ближайшее время наладить экспорт штурмовых винтовок MPT-55 и MPT-76 и серийное производство снайперских винтовок JMK BORA-12.

Пистолеты-пулеметы MP-5 предприятие производит с 1984 года по лицензии немецкой компании Heckler & Koch. Лицензионное производство MP-5 осуществляется в 15 странах мира.

Напомним, компания "Укрспецэкспорт", которая входит в состав "Укроборонпрома", и турецкий производитель беспилотников Baykar Defence создали совместное предприятие в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий.

Главной задачей этого предприятия является объединение мощностей оборонных комплексов двух стран для серийного производства новых образцов современного вооружения для собственных армий. Одним из первых проектов совместного предприятия станет разработка беспилотного летательного аппарата нового поколения.