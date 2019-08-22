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В Черкассах против владельца ритуального бюро открыли дело из-за скидок для клиентов-евреев

На входе в бюро были размещены надписи: "евреям*3", "евреям - скидки" и "вальцману -90%".

В Черкассах против владельца ритуального бюро открыли дело из-за скидок для клиентов-евреев
архивное фото
Фото: finhow

В Черкассах полиция открыла уголовное производство против владельца похоронного бюро, который объявил о скидках на ритуальные услуги для клиентов-евреев. Об этом свидетельствуют материалы суда.

Указано, что в июне текущего года СБУ передала местной прокуратуре и полиции материалы, свидетельствующие о возможном совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности и религиозных убеждений) Уголовного кодекса.

"Владелец магазина ритуальных услуг под названием "Памятники", расположенного по ул. Шевченко, 110 в г. Черкассы, причастен к совершению уголовного преступления, в частности, при входе в обозначенное здание размещены надписи "евреям*3", "евреям - скидки" и "вальцману - 90%". В связи с чем в действиях последнего усматриваются признаки преступления", - заявлено в материалах дела.

Поданному факту следователи отдела Главного управления Национальной полиции открыли дело. 

30 июля суд по ходатайству полиции назначил судебно-лингвистическую экспертизу, которая должна установить, являются ли представленные на исследование материалы свидетельствующими о нарушении равноправия граждан или пропагандирующими унижение национальной чести и достоинства.

Напомним, в июле этого года в Ирпене Киевской области сотрудники ритуальных бюро устроили между собой перестрелку. Ранения получили четыре человека, один из них был госпитализирован.

Перестрелка началась из-за того, что на вызов забирать мертвеца приехали представители двух ритуальных организаций.

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Источник: "Украинские новости"
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