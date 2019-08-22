Почему украинцев не защитит оружие

И тут же: «Чи дійсно зброя допомагає людям захищатися» , где уже в первом абзаце безапелляционно отмечено: «де зареєстровано більше зброї, від неї гине більше людей» и ссылка на исследование некоей «модной» конторы, название которой вполне можно сразу забыть.

Сижу вот давеча, нежно поглаживаю свою любимую … американскую винтовку и читаю заголовки на своем любимом сайте: «В Киеве водитель накричал на женщину-пешехода и застрелил ее собаку» , «В Харьковской области задержали 15 человек за нападение на государственное опытное хозяйство», «На Донбассе ранен украинский военный».

Редко читаю весь этот «белый шум» дальше названия, а с таким контекстом, так вообще смотреть перехотелось.

Вот, во-первых, количество погибших от пуль и… способность/возможность защищаться с помощью оружия это, мягко выражаясь, не совсем сопоставимые вещи.

Во-вторых, делать выводы об Украине, основываясь на данных США и других стран с вековыми традициями владения и ношения (это не одно и тоже) – такое себе занятие. Сродни размышления на тему: «Есть ли жизнь на …».

В третьих, автор, исходя из предыдущих публикаций, многогранен и талантлив, но, скажем так, далек от оружейной тематики в принципе.

Хотя разве ее вина в том, что в этой стране, где солдаты и мирные жители шестой год подряд гибнут от пуль, львиная доля не понимает разницы между … винтовкой и ружьем, а револьвер называют пистолетом.

Фото: thestar.com

При этом услышав звуки выстрела, эти самые жители вполне вероятно, побегут смотреть, что там, подвергая свои жизни еще большей опасности. А заполучив в руки огнестрел, тут же начнут трогать спусковой крючок, нарушая одно из главных правило обращения с оружием. Из 4-х основных (обращаться с любым, как с заряженным (1), направлять его только туда, куда собрался стрелять (2), всегда проверять, что перед целью и за ней (3).

В стране, в отдельных регионах которой стреляют ежедневно, по-прежнему не ахти с оружейной культурой.

Поэтому МНОГИМ НАШИМ ЖИТЕЛЯМ ОРУЖИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕ ПОМОЖЕТ ПРИ САМООБОРОНЕ – ОНИ ПОПРОСТУ НЕ ЗНАЮТ, ЧТО С НИМ ДЕЛАТЬ. Более того – они боятся его. Они не помнят, когда вообще брали в руки любое приспособление, способное стрелять. В стране, солдаты и мирные жители которой шестой год гибнут от оружия…

А вот в другой, соседней, готовящей, по словам того же сайта, «псов войны» на украинском Донбассе, в 2019 году заговорили о продлении срока разрешений на официальное оружие для охотников – с 5ти до 15ти лет. И разрешили охоту с луками, что в Украине де-факто незаконно. Там понимают, что так, поощряя блуждание по лесам и холмам любителей пострелять, смогут довольно безопасно для власти поддерживать и развивать стрелковые навыки населения. К слову прирост официально зарегистрированного гражданского оружия в России составляет пять процентов в год. Ежегодно там приобретают около 30 тысяч стреляющих единиц. А еще там всячески готовятся к войне. К войне не простой, а мировой. Дабы принудить к своему «миру» весь мир. И игнорить этот факт, не то что глупо, а преступно, в стране, которая шестой год... Ну Вы поняли. Прятать голову в песок, метод действенный только для некоторых пернатых. И то – в сказках.

А пока соседи готовятся сами и снабжают всевозможным огнестрелом отдельные регионы Донецкой и Луганской областей, нелегальное оружие постепенно наводняет Украину. Это если судить по сообщениям о стрельбе моем любимом сайте.

Но наши госструктуры статистику по изъятию огнстрелов, боеприпасов и количеству преступлений с их применением не шибко обнародуют - в стране, воюющей шестой год подряд, добыть эти данные, порой сродни получения секретной информации об уровне обороноспособности.

Ведь проще молчать и делать вид, что ничего не происходит. Титаник все равно плывет, даже если не думать о том. Следуя этой логике оружие лучше вообще запретить. Мол, нет стволов, не будет и стрельбы.

А знаете, что каждый тоталитарный режим вначале забирал у граждан оружие? Не верите – вспомните разоружение немецких евреев, или посмотрите на плакат большевиков.

Так, что думайте, как хотите, верьте, во что хотите, а я пойду и куплю еще патронов к своей любимой американской винтовке. Патроны – это лучшая инвестиция в нашей стране.

В том случае, если Ваше оружие легальное, и Вы знаете, что с ними делать.