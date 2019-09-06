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Прокуратура выдвинула подозрение двум чиновникам из-за ремонта парка "Партизанской славы"

В актах выполненых работ обнаружили недоработки на 9 млн гривен.

Прокуратура выдвинула подозрение двум чиновникам из-за ремонта парка "Партизанской славы"
Фото: kyivcity.gov.ua

Столичная прокуратура объявила о подозрении заместителю руководителя коммунального объединения "Киевзеленстрой" и директору подрядной организации о подозрении в хищении денежных средств при ремонте парка "Партизанская слава" в Киеве. Об этом сегодня сообщила пресс-служба прокуратуры.

По данным прокуратуры, в декабре 2018 года подозреваемые подписали акты приема выполненных работ по капитальному ремонту благоустройства парка "Партизанская слава" на общую сумму 44 млн гривен.

Однако эксперты установили, что работы на более 9 млн гривен подрядчиком не были выполнены: не обустроены фонтан и детская площадка, не установлен скамейки и прочее.

Действия должностных лиц квалифицированы как служебный подлог, присвоение или растрата имущества путем злоупотребления служебным положением.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Кроме того, в рамках следствия проверяется причастность других должностных лиц к совершению данного уголовного преступления.

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