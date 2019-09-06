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Минобразования допустило к работе в инклюзивных центрах только треть психологов

Из 308 специалистов успешно сдали экзамен только 99 человек.

Минобразования допустило к работе в инклюзивных центрах только треть психологов
Фото: пресс-служба президента

Минобразования допустило к работе в инклюзивных центрах только около 30% специалистов, прошедшие обучение. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"99 специалистов инклюзивного-ресурсных центров получили сертификаты международного образца на право пользования методиками для оценки развития ребенка с особыми образовательными потребностями. Всего в экзамене приняли участие 308 психологов из всех областей Украины", - сказано в сообщении.

Это уже вторая волна тестирования. С начала года тесты прошли 869 психологов ИРЦ, из которых к работе были допущены только 48%. Участники второй волны - это психологи, провалившие первое тестирование и прошедшие повторную подготовку.

Всего в Украине профессиональную диагностику детей с особыми образовательными потребностями могут уже более 500 сертифицированных специалистов.

Напомним, школьникам с особыми образовательными потребностями продолжительность обучения может быть продлена на два года.

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