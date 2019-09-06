Киевский застройщик получил 0,7 га на берегу Русановского канала, купив там гараж
Киевский застройщик получил 0,7 га на берегу Русановского канала, купив там гараж
Кабмин уволил несколько десятков заместителей министров из правительства Гройсмана
Кабмин уволил несколько десятков заместителей министров из правительства Гройсмана
​Путин предостерег Зеленского от "преследования" Медведчука
​Путин предостерег Зеленского от "преследования" Медведчука
Игроки "Динамо" высказали претензии тренерскому штабу, - СМИ
Игроки "Динамо" высказали претензии тренерскому штабу, - СМИ
Второй этап медреформы не начнется 1 января
Второй этап медреформы не начнется 1 января
Зеленский инициировал введение электронной регистрации места жительства
Зеленский инициировал введение электронной регистрации места жительства
Апелляционный суд Киева освободил Цемаха под личное обязательство (обновлено)
Апелляционный суд Киева освободил Цемаха под личное обязательство (обновлено)
В контракте Месси с "Барселоной" есть один уникальный пункт, - СМИ
В контракте Месси с "Барселоной" есть один уникальный пункт, - СМИ
В антикоррупционный суд направлен первый обвинительный акт
В антикоррупционный суд направлен первый обвинительный акт
ГлавнаяОбществоЖизнь

"Пласт" просит Раду принять законопроект с поправками Зеленского

В организации согласились с доработками, предложенными президентом.

"Пласт" просит Раду принять законопроект с поправками Зеленского
Фото: Макс Левин

Общественная скаутская организация "Пласт" поддержала поправки президента Владимира Зеленского и призвала Раду принять законопроект об их государственном признании. Соответствующее заявление опубликовано на странице организации в Фейсбуке.

"Мы благодарны инициаторам закона за предложение закрепить государственное финансирование для деятельности нашей организации. Это дало бы нам возможность увеличить число ячеек, привлечь еще больше взрослых волонтеров к работе с детьми, провести больше мероприятий как в Украине, так и в странах проживания украинской диаспоры, а следовательно, приблизиться к реализации нашей цели – сделать пластовое движение доступным для каждого украинского ребенка. И в условиях дискуссии, ситуации, мы призываем Парламент принять поправки в закон, исключив из него нормы о прямом государственном финансировании", - сказано в заявлении.

В организации подчеркнули, что готовы участвовать в разработке новых эффективных моделей финансирования институционального развития общественных организаций.

Также в "Пласте" попросили политсилы не использовать название организации в политических интересах.

Напомним, 3 сентября президент Зеленский ветировал законопроект о государственной поддержке Национальной скаутской организации Украины "Пласт".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также