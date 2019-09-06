Служба исполнения наказаний объяснила, почему Зайцеву направили в Покровский центр

Осужденная по делу о ДТП с 6 погибшими в Харькове Елена Зайцева отбывает наказание в исправительном центре №79, а не в колонии, потому что это единственное заведение для женщин с первой судимостью за преступления совершенные по неосторожности. Такое заявление сегодня опубликовала государственная уголовно-исполнительная служба.

"Администрация ГУИС опровергает распространенную некоторыми СМИ информацию о направлении осужденной Зайцевой О.А. в учреждение исполнения наказаний с привилегированными условиями содержания", - сказано в сообщении.

Тюремщики объяснили, что Зайцеву осудили по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения), что является преступлением совершенным по неосторожности. Согласно порядку, по которому осужденным определяют вид учреждения для отбывания наказаний, Зайцева могла попасть только в этот исправительный центр, так как других подобных заведения для женщин в Украине нет.

Напомним, ранее адвокат пострадавших Лариса Матвеева пояснила, что исправительные центры, согласно закону, ограничивают свободу в отношении лиц, осужденных за преступления небольшой и средней тяжести, тогда как Зайцева и второй участник ДТП Геннадий Дронов были осуждены за тяжкое преступление и именно к лишению свободы (то есть изоляции) на 10 лет.