Контрразведчики СБУ во Львовской области блокировали механизм хищения товаров военного назначения из воинских частей региона и предприятий оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

"В группировку входили сотрудники одной из воинских частей. Вместе с сообщниками они организовали махинацию по похищению запчастей и комплектующих к бронетехнике. Затем злоумышленники планировали нелегально переправить их через государственную границу Украины", - отметили в СБУ.

Кроме того, контрразведчики провели 11 обысков во Львове и области по месту жительства фигурантов уголовного производства, а также хранения товаров военного назначения.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Во время обысков было изъято значительное количество военных приборов ночного видения, радиостанции, трансмиссии, балансиры, катки, детали гусеничных лент, электродвигатели вспомогательных систем и другие детали к бронетехнике. Так, серийные номера на части выявленных деталей повреждены.

В рамках уголовного производства, начатого по ч.3 ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действии.

Напомним, раннее СБУ открыла уголовное производство о возможном присвоении 32 млн гривен бюджетных средств при исполнении государственного оборонного заказа.

Злоумышленникам содействовали бывшие военные чиновники, в том числе, один из заместителей министра. Кроме того, среди фигурантов дела есть один действующий сотрудник Минобороны.